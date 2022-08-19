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Профессор политеха СПбПУ Иванов рассказал о помощи раненым с помощью 3D- и AR-технологий

15:28 19.08.2022
Новейшие технологии позволяют облегчить хирургу как процесс планирования операции, так и непосредственно саму работу с пациентом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Профессор Института прикладной математики и механики Санкт-Петербургского политехнического университета Владимир Иванов в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал о том, как технологии трехмерного моделирования и дополненной реальности могут помочь в оказании медицинской помощи, в частности хирургической. Например, данные достижения можно применить для извлечения осколков из тел раненых.

«Мы занимаемся разработкой навигационных систем для хирургии с использованием технологий дополненной реальности. Пациенту перед началом операции делается плановая компьютерная томография или МРТ, по которым с помощью написанного софта создается 3D-модель интересующей области, которую можно после этого крутить, увеличивать, уменьшать, смотреть, где находятся новообразования или осколок, как до него добираться. То есть идет полноценный этап планирования операции», - рассказал Иванов.

Поскольку у хирурга перед глазами имеется полноценная модель области тела пациента, ему будет удобнее и проще принимать решения при планировании операции.

«Но это еще не все, это только первый этап. Второй, более сложный - сама операция. С помощью маркерной системы, разработанной нашими специалистами, это изображение точно "привязывается" к телу пациента. И тогда хирург обладает уникальной возможностью - видеть как самого пациента, так и все, что находится у него внутри. Самое главное, что все перед глазами. Раньше, когда результаты томографии вешались на плоский экран на стене, хирург оперирует в ране, все данные где-то сбоку... А сейчас данные проецируются прямо на тело пациента. И эту возможность очень хорошо подхватили врачи из ведущих медицинских центров», - рассказал профессор.

Полное интервью с профессором Института прикладной математики и механики Санкт-Петербургского политехнического университета Владимиром Ивановым смотрите в видеозаписи к этой новости.

Ранее начальник Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя им. А.А Вишневского Министерства обороны РФ Александр Есипов рассказал, какие раненые поступают в медучреждение из зоны проведения специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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