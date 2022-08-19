«Военно-медицинская эстафета» продолжилась соревнованиями в симуляционном центре ВМА
«Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр продолжилась соревнованиями в симуляционном центре Военно-медицинской академии.
Для участников из 15 стран мира организовали практические станции - на них они продемонстрировали свои профессиональные навыки компетентному международному жюри.
Всего есть четыре практические станции: сердечно-легочная реанимация, катетеризация мочевого пузыря, внутривенное введение лекарственного препарата и наложение повязок.
Начинать проходить этап можно с любой станции, но пройти обязательно все четыре. Время прохождения не ограничено. Неправильное выполнение практических манипуляций или нарушение порядка действий ведет к присуждению штрафных баллов.
После четырех дней соревнований лидирует команда военных медиков России - она набрала 8 555 баллов. Второе место занимает Узбекистан - 5 902 балла, а третье - команда из Белоруссии с 5 512 баллами.
Ранее сообщалось, что Россия сохраняет лидерство в общем рейтинге стран - участниц АрМИ-2022.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов