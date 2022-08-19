«Военно-медицинская эстафета» продолжилась соревнованиями в симуляционном центре ВМА

Для участников из 15 стран мира организовали практические станции - на них они продемонстрировали свои профессиональные навыки компетентному международному жюри.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр продолжилась соревнованиями в симуляционном центре Военно-медицинской академии.

Для участников из 15 стран мира организовали практические станции - на них они продемонстрировали свои профессиональные навыки компетентному международному жюри.

Всего есть четыре практические станции: сердечно-легочная реанимация, катетеризация мочевого пузыря, внутривенное введение лекарственного препарата и наложение повязок.

Начинать проходить этап можно с любой станции, но пройти обязательно все четыре. Время прохождения не ограничено. Неправильное выполнение практических манипуляций или нарушение порядка действий ведет к присуждению штрафных баллов.

После четырех дней соревнований лидирует команда военных медиков России - она набрала 8 555 баллов. Второе место занимает Узбекистан - 5 902 балла, а третье - команда из Белоруссии с 5 512 баллами.

Ранее сообщалось, что Россия сохраняет лидерство в общем рейтинге стран - участниц АрМИ-2022.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов