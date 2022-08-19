Армия арми-2022 Россия сохраняет лидерство в общем рейтинге стран - участниц «АрМИ-2022» У российской сборной на данный момент имеется 14 золотых, 9 серебряных и одна бронзовая медаль. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Согласно предварительным результатам, российская команда занимает первое место на Армейских международных играх АрМИ-2022. У нашей команды имеется 14 золотых, 9 серебряных и одна бронзовая медаль. Об этом сообщил главный судья соревнования Александр Ленцов. «По предварительным результатам, лидирует Россия, на втором месте Белоруссия в общем зачете идет, а на третьем месте Узбекистан», - рассказал Ленцов. На счету Белоруссии 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Замыкающий тройку предварительных лидеров Узбекистан получил 4 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика