Россия сохраняет лидерство в общем рейтинге стран - участниц «АрМИ-2022»
У российской сборной на данный момент имеется 14 золотых, 9 серебряных и одна бронзовая медаль.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Согласно предварительным результатам, российская команда занимает первое место на Армейских международных играх АрМИ-2022. У нашей команды имеется 14 золотых, 9 серебряных и одна бронзовая медаль. Об этом сообщил главный судья соревнования Александр Ленцов.
«По предварительным результатам, лидирует Россия, на втором месте Белоруссия в общем зачете идет, а на третьем месте Узбекистан», - рассказал Ленцов.
На счету Белоруссии 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Замыкающий тройку предварительных лидеров Узбекистан получил 4 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов