В Департаменте психологической работы МО РФ рассказали о создании научной роты по психологии и социологии

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Руководитель Департамента психологической работы Министерства обороны России Валентина Барабанщикова рассказала, что в Вооруженных силах России впервые создана научная рота по социологии и по психологии. По ее словам, таким образом призывники, окончившие вузы по социологическим или психологическим направлениям, могут отдать долг Родине в научной роте.

«Впервые у нас открываются научные роты по социологии и по психологии. Научная гуманитарная рота впервые создана в Вооруженных силах, что, конечно, заставляет меня гордиться этой действительно интересной задачей, потому что выпускники, хорошо окончившие по социологическим направлениям либо по психологическим направлениям, могут претендовать на то, чтобы стать призывником, служащим и отдающим долг Родине в научной роте», - рассказала Барабанщикова в студии «Звезды» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Вместе с тем выпускники смогут в научной роте в течение года заниматься теми научными проблемами, которые интересны российским Вооруженным силам по направлениям психологии или социологии. Руководитель департамента добавила, что такая рота впервые приступит к службе 16 декабря.

Полное интервью с руководителем Департамента психологической работы Министерства обороны России Валентиной Барабанщиковой смотрите в видеозаписи к этой новости.

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Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов