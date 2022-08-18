МО РФ: после провокации на АЭС Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы

Несмотря на распространяемые Киевом слухи о якобы оккупации станции войсками России, тяжелых вооружений ВС РФ ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах - нет.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

В случае проведения запланированной Киевом на 19 августа резонансной провокации на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем, киевский режим обвинит Российскую Федерацию в создании техногенной катастрофы на данной электростанции. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Киев для проведения провокации развернет в районе Запорожья посты радиационного наблюдения оперативно-тактической группы «Днепр», организует тренировки подразделений теробороны и военнослужащих ВСУ по действиям в условиях радиационного заражения местности. Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в Запорожском районе и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации последствий.

Как заявили в МО РФ, Киев не раз распространял слухи, что российские войска оккупировали атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС. Тяжелых вооружений ВС РФ ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах - нет. Вооруженные Силы РФ принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Ранее ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС. Один из управляемых снарядов упал в 10 метрах от них, другие - в 50 и 200 метрах.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов