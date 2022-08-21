В стране и мире В стране и мире арми-2022 ТЕГИ

Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. 2 дивизион. Абхазия, Таджикистан, Судан

Кирилл Кунецкий
15:00 21.08.2022
Этап «Индивидуальная гонка» будет проводиться ежедневно с 13 по 21 августа. Победители одного из самых популярных конкурсов АрМИ-2022 определятся в результате финальной эстафеты в день закрытия Игр, 27 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Сегодня, 21 августа, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр - «Танкового биатлона» - проходят Индивидуальные гонки экипажей первого и второго дивизионов.

За лидерство борются команды второго дивизиона из Абхазии (синий танк), Таджикистана (желтый танк) и Судана (зеленый танк). Прямые трансляции всех заездов можно увидеть на нашем сайте и страницах «Звезды» в социальных сетях.

Всего в этом году в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 21 команда, разбитые по итогам выступления в 2021 году на два дивизиона.

В первый дивизион вошли 10 сборных: Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

Во втором дивизионе будут соревноваться сборные Абхазии, Армении, Зимбабве, Ирана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана, Таджикистана и Южной Осетии.

В этом году на своих танках выступят сборные Белоруссии (Т-72, прошедший модернизацию) и Китая (Type 96). Остальные сборные будут выступать на танках, предоставленных российской стороной.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка». По сумме показанных результатов экипажами от каждой страны будут определены 8 команд полуфиналистов 1 дивизиона «Танкового биатлона», которые с 23 и 24 августа выявят четыре лучшие сборные на финальную эстафету.

Финальная эстафета пройдет в день закрытия Игр, 27 августа, на полигоне Алабино.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:11 В стране и мире
Видео
Шестнадцать человек погибли в аварии с микроавтобусом под Ульяновском
13:21 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении «Калибрами» склада боеприпасов с ракетами к HIMARS под Одессой
11:57 В стране и мире
СК РФ: взрывное устройство в автомобиле Дарьи Дугиной было заложено под днищем со стороны водителя
10:53 Армия
Видео
Шойгу заявил о невозможности изолировать Россию от мира
08:49 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры сгоревшего автомобиля Дарьи Дугиной
Популярное
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Видео
Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.