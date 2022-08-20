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Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. 2 дивизион. Лаос, Армения, Сирия, Мьянма: прямая трансляция

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Началась: 11:45 20.08.2022
Кирилл Кунецкий
Этап «Индивидуальная гонка» будет проводиться ежедневно с 13 по 21 августа. Победители одного из самых популярных конкурсов АрМИ-2022 определятся в результате финальной эстафеты в день закрытия Игр, 27 августа.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 20 августа, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр - «Танкового биатлона» - проходят Индивидуальные гонки экипажей первого и второго дивизионов.

В 11:00 за лидерство поборются команды из Лаоса (синий танк), Армении (желтый танк), Сирии (красный танк) и Мьянмы (зеленый танк). Прямые трансляции всех заездов можно увидеть на нашем сайте и страницах «Звезды» в социальных сетях.

Всего в этом году в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 21 команда, разбитые по итогам выступления в 2021 году на два дивизиона.

В первый дивизион вошли 10 сборных: Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

Во втором дивизионе будут соревноваться сборные Абхазии, Армении, Зимбабве, Ирана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана, Таджикистана и Южной Осетии.

В этом году на своих танках выступят сборные Белоруссии (Т-72, прошедший модернизацию) и Китая (Type 96). Остальные сборные будут выступать на танках, предоставленных российской стороной.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка». По сумме показанных результатов экипажами от каждой страны будут определены 8 команд полуфиналистов 1 дивизиона «Танкового биатлона», которые с 23 и 24 августа выявят четыре лучшие сборные на финальную эстафету.

Финальная эстафета пройдет в день закрытия Игр, 27 августа, на полигоне Алабино.

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