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МИД России рассчитывает, что Вашингтон не пойдет на скандал и выдаст визы российским дипломатам

Анастасия Бобылева
13:39 19.08.2022
Ранее посольство России в США обратилось с требованием выдать визы, однако пока никаких решений по этому поводу не прозвучало.
МИД России рассчитывает, что Вашингтон не пойдет на скандал и выдаст визы российским дипломатам
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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В МИД России заявили, что надеются на выдачу виз в США для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и российской делегации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков считает, что Вашингтон не пойдет на скандал и не закроет российским дипломатам доступ в страну на время высокого уровня ГА ООН.

«Мы рассчитываем, что все же нового скандала вокруг этого не будет и американцы здраво подойдут к этой ситуации», - отметил Рябков в интервью «России 1».

Также он сказал, что для разрешения вопроса Секретариат ООН мог бы «сделать больше», однако пока никаких действий не предпринимается.

Ранее посольство России в США обратилось с требованием выдать визы Лаврову и делегации ведомства. Сообщалось, что невыдача виз может стать препятствием для проведения следующей сессии Генассамблеи ООН.

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