Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

В Республике Тыва команды - участники «Военного ралли» завершили огневой этап на полигоне Кара-Хаак

13:47 19.08.2022
Лучшими в огневой подготовке стали представители команды Белоруссии, на втором месте Узбекистан, на третьем месте Российская Федерация, на четвертом месте экипаж сборной команды Монголии.
© Видео: пресс-центр АрМИ-2022 © Фото: пресс-центр АрМИ-2022
Читайте нас на:

В Республике Тыва на полигоне Кара-Хаак завершился огневой этап конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022.

Экипаж бронеавтомобиля «Тигр-М» Белоруссии впервые одержал победу, оказавшись точнее и быстрее конкурентов на огневом этапе конкурса «Военное ралли» Армейских международных игр - 2022, завершившегося на полигоне Кара-Хаак в Тыве.

В рамках проведения третьего этапа конкурса все участники показали отличные результаты выполнения стрельбы из пулемета Калашникова с борта бронеавтомобиля «Тигр». Экипаж Российской Федерации выполнил упражнение за 1 минуту 58 секунд и поразил девять мишеней.

Участники «Военного ралли» на скорость выполнили установку, заряжание пулемета и стрельбу по мишеням в движении с короткими остановками, появляющимся на 10 секунд, используя всего около 50 патронов. Стрельба велась по мишеням типа пулеметный расчет, грудная и ростовая фигуры.

По итогам третьего соревновательного дня конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022, лучшими в огневой подготовке стали представители команды Белоруссии, на втором месте Республика Узбекистан, на третьем месте Российская Федерация, на четвертом месте экипаж сборной команды Монголии.

Также за звание лучшего стрелка боролись экипажи большегрузной техники, которые впервые выполнили норматив по огневой подготовке из автомата Калашникова АК-12. Перед водителями и штурманами стояла задача 10 патронами поразить мишень, при этом набрать максимальное количество баллов. Лучше всех с этой задачей справился экипаж Монголии, участники набрали 188 баллов.

Международный этап конкурса «Военное ралли» впервые проходит на территории двух государств - России и Монголии. Торжественная церемония открытия состоялась в городе Улаангом, административный район Увс-Монголия, 14 августа, куда участники совершили марш в составе военной колонны.

В конкурсе принимают участие команды Белоруссии, России, Монголии и Узбекистана, а также вне конкурса - представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ и «Урал».

Ранее около населенного пункта Сукпак в Республике Тыва прошел второй соревновательный день конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022. Военные водители преодолели песчаные участки с затяжными подъемами, спусками и крутыми виражами, а также штурмовали заболоченные участки и русло реки.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:34 Армия
Видео
Главный судья Армейских международных игр - 2022 подвел предварительные итоги по медалям
11:03 Армия
Видео
Починить зенитку на скорость: кадры конкурса «Мастер-оружейник - 2022» в Узбекистане
03:08 Армия
Видео
«Нам нужен специалист»: в МО РФ объяснили, почему военных не готовят по Болонской системе
04:13 Армия
Видео
«Выстрелил - забыл»: конструктор объяснил принципы современного российского торпедного оружия
13:27 Армия
Видео
«Чувствуется мощь»: посетители форума «Армия-2022» рассказали о своих впечатлениях от увиденного
Популярное
Видео
МО РФ: националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения
Видео
В Михайловской артиллерийской академии рассказали о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.