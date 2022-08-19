В Республике Тыва команды - участники «Военного ралли» завершили огневой этап на полигоне Кара-Хаак

Лучшими в огневой подготовке стали представители команды Белоруссии, на втором месте Узбекистан, на третьем месте Российская Федерация, на четвертом месте экипаж сборной команды Монголии.

© Видео: пресс-центр АрМИ-2022 © Фото: пресс-центр АрМИ-2022

В Республике Тыва на полигоне Кара-Хаак завершился огневой этап конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022.

Экипаж бронеавтомобиля «Тигр-М» Белоруссии впервые одержал победу, оказавшись точнее и быстрее конкурентов на огневом этапе конкурса «Военное ралли» Армейских международных игр - 2022, завершившегося на полигоне Кара-Хаак в Тыве.

В рамках проведения третьего этапа конкурса все участники показали отличные результаты выполнения стрельбы из пулемета Калашникова с борта бронеавтомобиля «Тигр». Экипаж Российской Федерации выполнил упражнение за 1 минуту 58 секунд и поразил девять мишеней.

Участники «Военного ралли» на скорость выполнили установку, заряжание пулемета и стрельбу по мишеням в движении с короткими остановками, появляющимся на 10 секунд, используя всего около 50 патронов. Стрельба велась по мишеням типа пулеметный расчет, грудная и ростовая фигуры.

По итогам третьего соревновательного дня конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022, лучшими в огневой подготовке стали представители команды Белоруссии, на втором месте Республика Узбекистан, на третьем месте Российская Федерация, на четвертом месте экипаж сборной команды Монголии.

Также за звание лучшего стрелка боролись экипажи большегрузной техники, которые впервые выполнили норматив по огневой подготовке из автомата Калашникова АК-12. Перед водителями и штурманами стояла задача 10 патронами поразить мишень, при этом набрать максимальное количество баллов. Лучше всех с этой задачей справился экипаж Монголии, участники набрали 188 баллов.

Международный этап конкурса «Военное ралли» впервые проходит на территории двух государств - России и Монголии. Торжественная церемония открытия состоялась в городе Улаангом, административный район Увс-Монголия, 14 августа, куда участники совершили марш в составе военной колонны.

В конкурсе принимают участие команды Белоруссии, России, Монголии и Узбекистана, а также вне конкурса - представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ и «Урал».

Ранее около населенного пункта Сукпак в Республике Тыва прошел второй соревновательный день конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022. Военные водители преодолели песчаные участки с затяжными подъемами, спусками и крутыми виражами, а также штурмовали заболоченные участки и русло реки.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов