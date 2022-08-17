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По пескам и болотам на большегрузных болидах: итоги второго дня «Военного ралли-2022»

Ирина Елагина
20:36 17.08.2022
Второй соревновательный день военного «Дакара» прошел около населенного пункта Сукпак в Республике Тыва.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военные водители четырех стран - России, Белоруссии, Монголии и Узбекистана - закончили гонку с преследованием  на «Военном ралли -2022» в Республике Тыва. Команды вышли на старт, что называется, с места в карьер: накануне участники гонки совершили марш в составе колонны военной техники из Монголии в Республику Тыва протяженностью более 450 километров.

На этапе «Гонка с преследованием» состязались экипажи большегрузной техники с колесной базой 4х4 и 6х6. Маршрут трассы протяженностью более 140 километров прошел около населенного пункта Сукпак и отличался особой сложностью - обилием естественных преград.

© Минобороны России

Военным водителям пришлось преодолевать песчаные участки с затяжными подъемами, спусками и крутыми виражами, штурмовать заболоченные участки и русло реки. Для всех участников тонкости маршрута стали полной неожиданностью: карты трассы, радиостанции и приборы навигации военным экипажам раздали только переданы пред началом этапа.

Соревнования экипажей на военной автомобильной технике «Военное ралли» VIII Армейских международных игр проходят на территории  Монголии и Республики Тыва. Конкурс состоит из четырех этапов: «Индивидуальная гонка», «Огневой», «Гонка с преследованием» и «Командная гонка».

© Минобороны России

Военные водители на конкурсе используют технику трех видов: бронированные машины с колесной формулой 4х4 - автомобили специального назначения АСпН-233115 «Тигр-М СпН» с 7,62 мм пулеметом ПКТ; грузовики с колесной формулой 4х4 - грузовые автомобили КамАЗ-4350 и «Урал-43206» и грузовики с колесной формулой 6х6 - грузовые автомобили КамАЗ-5350 и «Урал-4320».

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