По пескам и болотам на большегрузных болидах: итоги второго дня «Военного ралли-2022»

Второй соревновательный день военного «Дакара» прошел около населенного пункта Сукпак в Республике Тыва.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные водители четырех стран - России, Белоруссии, Монголии и Узбекистана - закончили гонку с преследованием на «Военном ралли -2022» в Республике Тыва. Команды вышли на старт, что называется, с места в карьер: накануне участники гонки совершили марш в составе колонны военной техники из Монголии в Республику Тыва протяженностью более 450 километров.

На этапе «Гонка с преследованием» состязались экипажи большегрузной техники с колесной базой 4х4 и 6х6. Маршрут трассы протяженностью более 140 километров прошел около населенного пункта Сукпак и отличался особой сложностью - обилием естественных преград.