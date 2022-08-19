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Россия взяла первое место на конкурсе «Аварийный район» во Вьетнаме

12:16 19.08.2022
Победу наша команда разделила с Вьетнамом. Второе место заняла команда Белоруссии, а третье - Мали. Четвертое место досталось Мьянме, пятое - Республике Конго. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия взяла первое место на конкурсе «Аварийный район» в Социалистической Республике Вьетнам. Победу наша команда разделила с Вьетнамом. 

Второе место заняла команда Белоруссии, а третье - Мали. Четвертое место досталось Мьянме, пятое - Республике Конго. 

В честь завершения конкурса прошла торжественная церемония, на которой творческие коллективы перед командами исполнили номера - как вьетнамские традиционные, так и современные. 

На церемонии закрытия присутствовали министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг, начальник 12-го Главного управления Минобороны России Игорь Колесников, посол Белоруссии во Вьетнаме, а также военные атташе из Индии, России, Белоруссии и Мьянмы. 

Ранее «Звезда» показывала, как прошел первый этап «Отличников войсковой разведки».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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