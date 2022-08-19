ВКС РФ уничтожили более 50 боевиков «Азова»* и «Айдара»* в районах Николаевки и Соледара

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Ударом высокоточного оружия ВКС России поражены пункты временной дислокации националистических формирований, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщает, что в результате удара уничтожено свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники подразделений «Азов»* в районе Николаевки и «Айдар»* в районе Соледара в ДНР.

Ранее главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны РФ Виктория Каяева рассказала «Звезде» о желании украинских националистов уйти под крыло Англии и Соединенных Штатов в 1944 году.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории России

*«Айдар» - террористическая организация, запрещенная на территории России