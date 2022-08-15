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Постпред при МАГАТЭ назвал заявление 40 стран по ЗАЭС ангажированной пропагандой

Ирина Елагина
18:37 15.08.2022
Постпред России при МАГАТЭ Ульянов назвал ангажированным и пропагандистским заявление 40 стран по Запорожской АЭС .
Постпред при МАГАТЭ назвал заявление 40 стран по ЗАЭС ангажированной пропагандой
© Фото: РИА Новости
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Заявление 40 стран по Запорожской АЭС носит пропагандистский характер и лишь усиливает напряженность в зоне конфликта. Более того, нежелание ЕС признавать и афишировать факт регулярных обстрелов атомной электростанции со стороны ВСУ лишь развязывает руки националистам и может спровоцировать новые атаки.

Об этом заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник 15 августа.


«Поразительно, но в совместном заявлении, которое, как следует из заголовка, посвящено ситуации на Запорожской АЭС, в этом заявлении не сказано ни слова о том, что эта станция подвергается систематическим обстрелам. Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом пусть даже в нейтральном ключе — этого нет», - слова Ульянова приводит РИА Новости.

По-мнению Ульянова, заявление стран ЕС по Запорожской АЭС продиктовано желанием отметиться на острой теме.

«Это заявление не имеет никакого отношения к реальной политике, носит пропагандистский характер... Такое ощущение, что соавторы хотели отметиться на венской площадке (ООН), но получилось неудачно, более того, получилось вредно, потому что отсутствие даже упоминания обстрелов по сути дела поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции», - подчеркнул Ульянов.

Ранее «Звезда» рассказала, с помощью какого оружия ВСУ атаковали ЗАЭС.


 

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