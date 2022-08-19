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ФСБ уличила трех москвичей в переводе денег фонду помощи ВСУ

Алексей Курильченко
12:17 19.08.2022
Фонд помогает ВСУ приобретать беспилотники, тепловизоры и приборы ночного видения, а также обучать военнослужащих.
ФСБ уличила трех москвичей в переводе денег фонду помощи ВСУ
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили трех жителей Московского региона, которые подозреваются в переводе денег в фонд, снабжающий Вооруженные силы Украины. По данным следствия, в период проведения специальной военной операции мужчины отправляли деньги на счет благотворительного фонда, который помогает ВСУ приобретать беспилотники, тепловизоры и приборы ночного видения, а также обучать военнослужащих.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлены граждане РФ, намеревавшиеся совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России "Государственная измена"... С учетом того, что действия указанных российских граждан, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, им объявлено официальное предостережение», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Краснодаре задержан с поличным россиянин - агент Службы безопасности Украины, который ранее самостоятельно предложил украинской стороне сотрудничество. После налаживания контакта он получил от украинских силовиков задание по незаконному сбору сведений, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

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