Азербайджан победил в Индивидуальной гонке первого дивизиона «Танкового биатлона»

Результат Азербайджана составил 26 минут 12 секунд. При этом экипаж разогнался до максимальной скорости в 72 километра в час. Монголия же показала результат в 30 минут 26 секунд, достигнув максимальной скорости в 71 километр в час.

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Команда из Азербайджана стала победителем Индивидуальной гонки экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона», которая стартовала сегодня в 10 часов.

В ней состязались две команды - Азербайджана на желтом танке и Монголии на красном танке.

Результат Азербайджана составил 26 минут 12 секунд. При этом экипаж разогнался до максимальной скорости в 72 километра в час. Монголия же показала результат в 30 минут 26 секунд, достигнув максимальной скорости в 71 километр в час.

Следующий заезд должен состояться в 11 часов, это будет Индивидуальная гонка экипажей второго дивизиона. Участие в ней примут команды Абхазии (синий танк), Таджикистана (желтый танк) и Судана (зеленый танк).

Ранее сообщалось, что в Китае прошли финальные заезды личного первенства в конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2022.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов