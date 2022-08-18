Шум и зрелищность: как прошел первый этап «Отличников войсковой разведки» АрМИ-2022

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первый этап зрелищный и шумный. В этот раз команда участников конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки» делится на две части. Механики-водители отправляются на танкодром для прохождения этапа «Вождение БМП», а неподалеку остальные военнослужащие выполняют нормативы.

Действовать разведчики должны быть готовы в любых условиях. Еще день назад тренировались на сухом грунте, а во время состязаний пошел дождь, и многотонная машина на сырой земле стала куда менее управляемой.

Болельщики буквально разрываются между площадками. Ведь если на преодоление трассы уходит порядка пятнадцати минут, то с нормативами порой готовы справиться за считанные секунды.

Борьба идет не только за лидерство в турнирной таблице, но и за новые рекорды. Поэтому в каждом упражнении сборные выкладываются по максимуму.

«У нас целый год время было одно, постоянное - минута двадцать, грубо говоря. А сегодня его почти на 10 секунд улучшили. Это, скорее всего, такой соревновательный момент, когда адреналин играет», - отметил участник конкурса для разведчиков АрМИ-2022 Семен Стаканов.

При выполнении норматива «Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого» в рецепте успеха, помимо стандартных силы, ловкости, физических навыков, имеется и секретный ингредиент - поддержка команды. В этом году отдельные упражнения объединили в общий блок подготовки, чтобы на втором этапе конкурса они превратились в одно непрерывное действо, максимально приближенное к боевым условиям.

Доставка боеприпасов - один из тех нормативов, выполнить который без должной подготовки не стоит и пытаться. Один только ящик с боеприпасами весит почти 30 килограммов.

Двигаются в полной боевой экипировке, и делать это еще нужно определенным образом, ведь перемещаются под предполагаемым огнем противника. А уже завтра каждому участнику предстоит продемонстрировать меткость в индивидуальных стрельбах.