В «Росвоенипотеке» назвали условия получения по военной ипотеке земли на строительство дома
По военной ипотеке приобретение земли и строительство на ней дома недоступно военнослужащим с выслугой менее 20 лет, а имеющие такой стаж могут получить накопленные средства и использовать их на покупку земли и строительство дома. Об этом в студии «Звезды» рассказал руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.
«Военнослужащие, которые еще не дослужили до 20 лет выслуги, в том числе в льготном выражении, они, конечно, не обладают возможностью приобрести землю и построить дом. Те, кто уже превысил 20 лет пребывания на службе, они могут снять накопления, купить участок и продолжать строить на этом участке свой дом», - сказал он.
Полное интервью Константина Ярославцева смотрите в видео к новости.
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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов