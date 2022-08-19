Госдеп США выразил обеспокоенность последствиями в случае признания РФ «спонсором терроризма»
Госдеп США тайно предупредил конгресс о проблемах, которыми может грозить признание России «страной-спонсором терроризма». Об этом пишет издание Politico.
«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», - пишет газета.
Одной из таких проблем является возможный выход России из многосторонних соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и о вывозе зерна с Украины.
«Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США», - указывает издание.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идиотической идею Вашингтона о признании РФ спонсором терроризма, а также инициативу американского Конгресса передавать конфискованную собственность России Киеву. Она пообещала, что все меры против РФ получат ответ.