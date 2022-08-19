Починить зенитку на скорость: кадры конкурса «Мастер-оружейник - 2022» в Узбекистане

По итогам этапа хозяева соревнований заняли первое место с результатом 23 минуты 3 секунды.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-служба президента РФ

Объявлены результаты второго этапа конкурса «Мастер-оружейник - 2022» по ремонту зенитных установок ЗУ-23, который прошел сегодня на полигоне Фориш в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

По условиям конкурса, участники должны вывезти с «поля боя» вышедшую из строя зенитную установку ЗУ-23, преодолев пятикилометровую трассу с препятствиями.

Военнослужащие чинили орудие и производили контрольный выстрел. По итогам этапа хозяева соревнований заняли первое место с результатом 23 минуты 3 секунды. Команда прошла всю дистанцию без штрафного времени.

Оружейники Пензенского филиала Военной академии МТО, которые выступают от ВС РФ, показали итоговое время 27 минут, из которых 3 минуты 50 секунд - это штрафное время, которое присуждается за ошибки. За каждое нарушение добавляется от 10 до 30 секунд.

На следующих этапах участники будут ремонтировать реактивные системы залпового огня «Град», автоматы, пулеметы, гранатометы и пистолеты и по итогам произведут стрельбы из этих орудий.

Ранее как проходит конкурс «Мастер-оружейник» в Узбекистане рассказала корреспондент «Звезды» Россина Бодрова в своем сюжете.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов