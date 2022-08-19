Заминированный курган, косогор и РХБЗ: как прошел конкурс «Мастер-оружейник» в Узбекистане

Для команды из России главным было качественно собрать гаубицу Д-30, невзирая на скорость, затем орудие нужно было довезти до огневого рубежа по пыльной трассе через заминированный участок.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Восемь человек и одно артиллерийское орудие - гаубица Д-30. Весит больше трех тонн. Команда быстро определяет, что вышло из строя и разбирает ее так быстро, словно это детский конструктор. Так проходит в Узбекистане соревнование ремонтных взводов вооружения «Мастер-оружейник».

По замыслу военные вернулись из условного гаража и теперь им необходимо заново собрать гаубицу. Все детали должны быть на месте и ничего не потеряно.

Обращает внимание то, что команда России не торопится: тут главное не скорость, а качество. Если что-то потеряется, будут начисляться штрафные очки. После орудие нужно довезти до огневого рубежа, причем далеко не по гладкой трассе.

Дан сигнал старта - российская команда начинает двигаться на полосу препятствий. Впереди их ждет девять сложнейших испытаний.

Поле затягивается песчаной пылью. Сложно представить, какая видимость в кабине водителя, а ведь на пути заминированный участок. Курган, косогор и пункт РХБЗ. Наша съемочная группа еще до старта узнала, что это за испытание.

«Мы в зоне дегазации - условная зараженная территория. Я засекаю время. Мы должны надеть противогазы. Обратите внимание: у наших участников экипировка вместе с автоматом весит примерно 12 килограммов», - рассказала корреспондент Россина Бодрова.

За 34 секунды она даже не успела застегнуть ремень каски. Она бежит обратно в машину, но ей не хватает сил открыть дверь КамАЗа, в то время как каждая секунда на счету.

«Теперь нужно все снять, видите у меня все падает. Я бы никогда в жизни с этим не справилась. Время 2 минуты 8 секунд, но это, наверно, я задерживаю команду. Теперь нужно все обратно положить. Мы прошли условную зону дезинфекции. Дышать в салоне абсолютно невозможно. Вот за каждый такой момент начисляется штраф, даже за неправильно застегнутую каску», - подытожила корреспондент «Звезды».

И это только полпути. КамАЗ набирает скорость. Впереди - брод. Трасса пройдена, гаубица доставлена на огневой рубеж в идеальном состоянии. Теперь нужно доказать ее работоспособность.

«От КамАЗа и Д-30 очень много пыли. Дорога неровная и песчаная. Просто на полуметре мы там друг друга не видели даже», - поделился впечатлениями участник конкурса «Мастер-оружейник» Артур Салимов (Россия).

По итогам этапа в лидерах - принимающая сторона, Узбекистан. С небольшим отставанием на втором месте - Россия. Но эти результаты еще не окончательные.