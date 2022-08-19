Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Заминированный курган, косогор и РХБЗ: как прошел конкурс «Мастер-оружейник» в Узбекистане

Россина Бодрова
Марина Крижановская
05:20 19.08.2022
Для команды из России главным было качественно собрать гаубицу Д-30, невзирая на скорость, затем орудие нужно было довезти до огневого рубежа по пыльной трассе через заминированный участок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Восемь человек и одно артиллерийское орудие - гаубица Д-30. Весит больше трех тонн. Команда быстро определяет, что вышло из строя и разбирает ее так быстро, словно это детский конструктор. Так проходит в Узбекистане соревнование ремонтных взводов вооружения «Мастер-оружейник».

По замыслу военные вернулись из условного гаража и теперь им необходимо заново собрать гаубицу. Все детали должны быть на месте и ничего не потеряно.

Обращает внимание то, что команда России не торопится: тут главное не скорость, а качество. Если что-то потеряется, будут начисляться штрафные очки. После орудие нужно довезти до огневого рубежа, причем далеко не по гладкой трассе.

Дан сигнал старта - российская команда начинает двигаться на полосу препятствий. Впереди их ждет девять сложнейших испытаний.

Поле затягивается песчаной пылью. Сложно представить, какая видимость в кабине водителя, а ведь на пути заминированный участок. Курган, косогор и пункт РХБЗ. Наша съемочная группа еще до старта узнала, что это за испытание. 

«Мы в зоне дегазации - условная зараженная территория. Я засекаю время. Мы должны надеть противогазы. Обратите внимание: у наших участников экипировка вместе с автоматом весит примерно 12 килограммов», - рассказала корреспондент Россина Бодрова.             

За 34 секунды она даже не успела застегнуть ремень каски. Она бежит обратно в машину, но ей не хватает сил открыть дверь КамАЗа, в то время как каждая секунда на счету.

«Теперь нужно все снять, видите у меня все падает. Я бы никогда в жизни с этим не справилась. Время 2 минуты 8 секунд, но это, наверно, я задерживаю команду. Теперь нужно все обратно положить. Мы прошли условную зону дезинфекции. Дышать в салоне абсолютно невозможно. Вот за каждый такой момент начисляется штраф, даже за неправильно застегнутую каску», - подытожила корреспондент «Звезды».

И это только полпути. КамАЗ набирает скорость. Впереди - брод. Трасса пройдена, гаубица доставлена на огневой рубеж в идеальном состоянии. Теперь нужно доказать ее работоспособность.

«От КамАЗа и Д-30 очень много пыли. Дорога неровная и песчаная. Просто на полуметре мы там друг друга не видели даже», - поделился впечатлениями участник конкурса «Мастер-оружейник» Артур Салимов (Россия).

По итогам этапа в лидерах - принимающая сторона, Узбекистан. С небольшим отставанием на втором месте - Россия. Но эти результаты еще не окончательные.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:30 Армия
Видео
Уметь работать в непрерывном стрессе: замминистра обороны РФ назвал главные вещи в военном образовании
20:16 Армия
Видео
«Платят деньги - страх не возникал»: Кириллов об участниках опытов лабораторий на Украине
16:05 Армия
Видео
Приземление на точность: кадры групповых прыжков десантников на конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022
17:41 ОПК
Видео
В Академии РВСН рассказали, как готовят офицеров для работы на «Сарматах»
13:53 Армия
Видео
МО РФ: в Калининградскую область перебазированы самолеты с гиперзвуковыми «Кинжалами»
Популярное
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.