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В Китае прошли финальные заезды личного первенства в конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2022

17:10 18.08.2022
Российские экипажи, представленные курсантами ДВОКУ, продемонстрировали стопроцентное выполнение огневых задач.
В Китае прошли финальные заезды личного первенства в конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2022
© Фото: ТРК "Звезда"
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На полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках этапа «Индивидуальной гонки» конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2022 состоялись заключительные заезды расчетов боевых машин пехоты.

В индивидуальном зачете в течение трех дней состязались 18 экипажей БМП из пяти стран. Российские экипажи, представленные курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, продемонстрировали стопроцентное выполнение огневых задач из вооружения БМП-3 на рубежах стрельбы и чистое преодоление препятствий на трассе.

Лучшее время заезда российской команды показал экипаж БМП-3 в составе командира Виктора Мурач, наводчика Семена Коваленко и механика-водителя Никиты Прокопенко - они улучшили результаты прошлого года. В финале, в борьбе за главный приз соревнования, российской команде предстоит соперничать командой Китая.

Всего в конкурсе «Суворовский натиск» принимает шесть команд из пяти государств - Республика Беларусь, Российская Федерация, Боливарианская Республика Венесуэла, Исламская Республика Иран и Китайская Народная Республика.

Награждение победителей и призеров состоится после проведения основного этапа соревнования 21 августа.

Тем временем на полигоне Шарапово в городе Сергиев Посад стартовал «Транспортный маневр» - первый этап конкурса подразделений транспортирования боеприпасов Армейских международных игр 2022 года. Открыли соревнования команды республик Армении, Зимбабве и Таджикистана.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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