В Совбезе РФ заявили, что провокации Киева в отношении атомных объектов угрожают европейской и глобальной безопасности

Также секретарь Совбеза РФ и его белорусский коллега выразили обеспокоенность растущей вероятностью попадания оружия, передаваемого Западом Киеву, к преступным организациям.

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Провокации украинской стороны в отношении атомных объектов несут угрозу европейской и глобальной безопасности. К такому выводу пришли секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его белорусский коллега Александр Вольфович в ходе двусторонних переговоров.

«Преднамеренные провокации киевских властей при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов представляют существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности», - сказано в сообщении на сайте Совбеза РФ.

Кроме того, стороны выразили обеспокоенность растущей вероятностью попадания оружия, передаваемого Западом Киеву, к преступным, экстремистским и террористическим структурам, действующим в различных странах мира.

Ранее Николай Патрушев назвал цели специальной военной операции по защите республик Донбасса. Секретарь Совбеза заверил, что все цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на западную помощь Украине.