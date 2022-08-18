Ночные кадры самого сложного этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане: видео

На первом месте оказался 1-й расчет из Казахстана, второе место занял 2-й расчет из Казахстана, третье место - 2-й расчет из России, на 4 месте 1-й расчет из Республики Азербайджан.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Республике Казахстан определились победители в самом сложном этапе - «Ночном спринте» конкурса Армейских международных игр-2022 «Мастера артиллерийского огня».

В ходе соревнований на полигоне Матыбулак расчеты минометных комплексов 2С12Б в ночное время продемонстрировали вождение многоцелевых тягачей легких бронированных МТ-ЛБ по трасе с препятствиями, поразили цели из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74 оборудованными ночными прицелами ПГО-7В и 1ПН93.

На первом месте оказался 1-й расчет из Казахстана, второе место занял 2-й расчет из Казахстана, третье место - 2-й расчет из России, на 4 месте 1-й расчет из Республики Азербайджан.

Международный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» завершится 23 августа 2022 года. В нем принимают участие около 200 лучших артиллеристов.

Ранее мы рассказывали, как проходит индивидуальная гонка участников конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня». Участники конкурса отрабатывали нормативы по обнаружению целей и корректировке огня, соревновались в стрельбе, а водители преодолевали минно-взрывные заграждения и «змейку».

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов