Стрельба и езда с препятствиями: как прошла индивидуальная гонка «Мастеров артиллерийского огня»
В Казахстане прошла первая индивидуальная гонка участников конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня». В течение нескольких часов на полигоне Матыбулак раздавался оглушительный грохот орудий участников.
В рамках конкурса военнослужащие состязались в стрельбе из пулеметов, гранатометов, минометов и автоматов. Отработали нормативы по обнаружению целей и корректировке огня. Водители многоцелевых тягачей преодолели змейку, проход в минно-взрывном заграждении и другие трассы. Болельщики из Зимбабве не жалели сил, чтобы поддержать свою команду.
Кроме южноафриканских артиллеристов точность выстрелов и филигранное вождение продемонстрировали военнослужащие из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы и других стран.
Ранее стала известна тройка лидеров первого этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня». Первые два места взяли расчеты из Казахстана, третье - расчет из России.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов