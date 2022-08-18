Стрельба и езда с препятствиями: как прошла индивидуальная гонка «Мастеров артиллерийского огня»

Участники отрабатывали нормативы по обнаружению целей и корректировке огня, соревновались в стрельбе, водители преодолевали минно-взрывные заграждения и змейку.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Казахстане прошла первая индивидуальная гонка участников конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня». В течение нескольких часов на полигоне Матыбулак раздавался оглушительный грохот орудий участников.

В рамках конкурса военнослужащие состязались в стрельбе из пулеметов, гранатометов, минометов и автоматов. Отработали нормативы по обнаружению целей и корректировке огня. Водители многоцелевых тягачей преодолели змейку, проход в минно-взрывном заграждении и другие трассы. Болельщики из Зимбабве не жалели сил, чтобы поддержать свою команду.

Кроме южноафриканских артиллеристов точность выстрелов и филигранное вождение продемонстрировали военнослужащие из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы и других стран.

Ранее стала известна тройка лидеров первого этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня». Первые два места взяли расчеты из Казахстана, третье - расчет из России.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов