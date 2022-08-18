МО РФ: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС в период пребывания генсека ООН Гутерриша на Украине

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Министерство обороны России сообщает, что Киев готовит 19 августа резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Киевский режим в результате провокации планирует обвинить РФ в создании техногенной катастрофы на данной электростанции. Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады теробороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности.

Как сообщает официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе запланированного проведения провокации и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев проинформировал, что ВСУ готовят ряд масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов