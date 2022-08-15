Армия МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ Начальник НЦУО также предупредил мировое сообщество о готовящихся провокациях украинских боевиков, в результате которых может возникнуть угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев проинформировал, что ВСУ готовят ряд масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС. «В Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до 1 000 военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля», - сказал начальник НЦУО на брифинге. Кроме того, Мизинцев от лица Министерства обороны России предупредил мировое сообщество и международные организации о готовящихся украинскими властями провокациях, в результате которых может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. Причем, по его словам, Киев и страны Запада обвинит в последствиях этих провокаций ВС РФ с освещением в СМИ. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем условия безопасной работы Запорожской АЭС. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика