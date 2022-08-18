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Стоя, с колена и с крыши: как снайперы готовятся к этапам конкурса АрМИ-2020 в Венесуэле

Виктория Косогляденко
08:50 18.08.2022
В этом испытании все команды отстрелялись результативно. А в тройке лучших - Узбекистан, Россия и Венесуэла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На рубеж выходит первый стрелок. Остальные в этот момент сидят спиной к полю, чтобы не видеть расположение целей и заранее не знать мишенную обстановку.

Им до последнего не разрешают оборачиваться. Переговариваться тоже. Любой звук - штрафы. Вплоть до дисквалификации.

А задания постоянно усложняются. В этот раз никакого упора и коврика. Стрелять без специальной подготовки. Перебежками с разных позиций.

Это упражнение явно выделяется на фоне других этапов снайперского конкурса. Стрельба впервые ведется не из привычного упора лежа. А из неудобного положения. Эпизод так и называется. Вот сейчас снайпер готовится. Стоя, с колена еще и с крыши - выбрать нужно такую позицию, чтоб сбить мишень.

Но даже стрельбу из неудобного положения можно сделать удобной. Участники делятся хитростями. Говорят, иногда пристегнуть себя к столбу помогает. Александр так и делает, когда нужно стоя произвести выстрел.

«Подходим к столбу. Обхватили. Винтовка смотрит в поле. Затянули. Стабильность появляется для стрелка, и все что ему остается - прицелиться, найти свою цель и произвести выстрел», - рассказал участник конкурса АрМИ «Снайперский рубеж».

А вот классическая схема. Снайпер залег на крыше и выжидает подходящий момент для выстрела. Главное здесь - с нее не скатиться. Макет для упражнения сделан под большим наклоном. В этом испытании все команды отстрелялись результативно. А в тройке лучших - Узбекистан, Россия и Венесуэла.

Ранее Российская Федерация победила в первый день конкурса «Снайперский рубеж» в Венесуэле. Ключом к успеху россиян стала оперативность - не тратя время, снайперы сразу, как только начался отчет, приступили к поиску мишеней.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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