Стоя, с колена и с крыши: как снайперы готовятся к этапам конкурса АрМИ-2020 в Венесуэле
На рубеж выходит первый стрелок. Остальные в этот момент сидят спиной к полю, чтобы не видеть расположение целей и заранее не знать мишенную обстановку.
Им до последнего не разрешают оборачиваться. Переговариваться тоже. Любой звук - штрафы. Вплоть до дисквалификации.
А задания постоянно усложняются. В этот раз никакого упора и коврика. Стрелять без специальной подготовки. Перебежками с разных позиций.
Это упражнение явно выделяется на фоне других этапов снайперского конкурса. Стрельба впервые ведется не из привычного упора лежа. А из неудобного положения. Эпизод так и называется. Вот сейчас снайпер готовится. Стоя, с колена еще и с крыши - выбрать нужно такую позицию, чтоб сбить мишень.
Но даже стрельбу из неудобного положения можно сделать удобной. Участники делятся хитростями. Говорят, иногда пристегнуть себя к столбу помогает. Александр так и делает, когда нужно стоя произвести выстрел.
«Подходим к столбу. Обхватили. Винтовка смотрит в поле. Затянули. Стабильность появляется для стрелка, и все что ему остается - прицелиться, найти свою цель и произвести выстрел», - рассказал участник конкурса АрМИ «Снайперский рубеж».
А вот классическая схема. Снайпер залег на крыше и выжидает подходящий момент для выстрела. Главное здесь - с нее не скатиться. Макет для упражнения сделан под большим наклоном. В этом испытании все команды отстрелялись результативно. А в тройке лучших - Узбекистан, Россия и Венесуэла.
Ранее Российская Федерация победила в первый день конкурса «Снайперский рубеж» в Венесуэле. Ключом к успеху россиян стала оперативность - не тратя время, снайперы сразу, как только начался отчет, приступили к поиску мишеней.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов