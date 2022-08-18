Разминирование поля и подрыв двери тротилом: как участники «Безопасного маршрута» готовятся к конкурсу

Тренировка пеших подразделений инженеров к конкурсу «Безопасный маршрут» идет полным ходом. Участники проходят препятствия, среди которых колючая проволока, спуск по веревке с вертолета, разминирование поля.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Один из этапов конкурса АрМИ-2022 «Безопасный маршрут» в Китае - это тренировка пеших подразделений инженеров. «Звезда» выяснила, как она проходит.

Чтобы открыть путь для БТРа, саперы уничтожают заложенную противником плавающую мину. На следующем препятствии подразделение инженерных войск ждет новая задача - полное поле растяжек и закопанной взрывчатки. В ход идут «кошки».

Затем с помощью миноискателей участники фиксируют спрятанные в землю взрывные устройства, подкладывают к ним запалы и дистанционно подрывают.

Решать инженерные задачи приходится на запредельном пульсе - предварительно саперы на время пробежали полосу препятствий.

Начинается полоса препятствий с имитации вертолета на высоте примерно 10 метров. Чтобы не обжечь ладони, перед преодолением препятствия нужно надеть перчатки, затем схватить веревку и спуститься по ней вниз. Это нужно делать очень быстро и сразу же после спуска продолжать путь.

Впереди ещё пять испытаний, которые нужно пройти за максимально короткое время. Конкурс «Безопасный маршрут» начнется 23 августа, а сейчас военные тренируются на основной трассе. Они по несколько раз проходят даже самые изнуряющие препятствия, например, колючую проволоку.

«Китайская сторона сделала это препятствие очень длинным. Оно составляет 30 метров . И высота проволоки совсем небольшая. Но ничего страшного. Физическая подготовка нам помогает миновать препятствие с хорошим результатом», - рассказал один из участников Александр Таранов.

Один из самых эффектных элементов тренировки - подрыв двери тротилом.

Этот этап конкурса нужно пройти максимум за 15-16 минут - именно такой победный результат российская команда показала в прошлом году.

Последнее испытание на полосе препятствий - метание сапёрной лопаты. В России военные тренируются кидать с 7 метров. Здесь кидать надо будет с 5 метров, но задача все равно сложная.

Ранее «Звезда» рассказала о том, как команды инженеров готовятся к конкурсу. Выполнять задачи сложно из-за жары и сковывающей движения спецодежды, однако, как признался один из участников, адреналин помогает не чувствовать жары. А желание победы мотивирует не обращать внимания ни на какие трудности.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов