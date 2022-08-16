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Жара и адреналин: команды инженеров из разных стран готовятся к конкурсу «Безопасный маршрут» в Китае

Денис Ивлев
Алиса Краузе
02:12 16.08.2022
В Китае военнослужащие разных стран соревнуются в конкурсах «Безопасный маршрут» и «Суворовский натиск».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Взрывоопасную находку помечают флажком, и так шаг за шагом. Путь механизированной колонны инженерного подразделения заминирован. Российские саперы уничтожают заложенную взрывчатку.

Растяжку срывают металлической «кошкой». Движения сковывают защитные спецкостюмы, но особенно сложно в такой броне переносить жару.

«Как бы жарко, но в тренировках присутствует адреналин и особо не чувствуется этой жары. И также, повторюсь, ради победы мы готовы на все», - указал участник конкурса АрМИ-2022 «Безопасный маршрут» Дмитрий Воробьев.

Конкурс «Безопасный маршрут» включает себя так же работу на инженерной спецтехнике. Экипажи тренируются закапывать противотанковые рвы, чтобы обеспечить проезд колесной технике.

Там, где закопать яму невозможно - возводят тяжелый механизированный мост. 17 минут и теперь через яму шесть метров в глубину и 40 метров в длину можно перемещаться.

Эта конструкция выдержит 60 тонн. Такого будет вполне достаточно, чтобы механизированная колона инженерного подразделения преодолела это препятствие. Для победы на соревновании, конечно, надо будет действовать еще быстрее.

Конкурс «Безопасный маршрут» в китайском городе Корла стартует 20 августа. А «Суворовский натиск» уже в разгаре. Перед выходом на трассу мотострелки тренировались в условиях пустыни на российских и китайских машинах.

Тренировки проходят на учебном полигоне. На соревновательной трассе препятствий будет больше, и они гораздо сложнее. Пока же у механиков есть возможность привыкнуть к зыбкой почве, из-за которой на поворотах машину сильно заносит.

По очереди на тренировки выезжают команды еще двух стран - Венесуэлы и Ирана. Только китайская команда готовится на отдельном полигоне, который скрыт от всех других участников. На свою тренировку они не пускают даже журналистов, зато за подготовкой россиян следят очень тщательно.

На этапе стрельбы каждый экипаж должен поразить пять мишеней основным калибром. На это дается 25 снарядов. За каждую цель, которая не была уничтожена, добавляют дополнительный круг. А вот если по цели даже не попытались выстрелить, например, не хватило снарядов, то экипажу добавляется два круга.

Помимо основных мишеней экипажи должны будут уничтожить цель, имитирующую вертолет. На это дается 10 снарядов. Также будет и три мишени для пулемета.

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