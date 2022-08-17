В Казахстане определилась тройка лидеров первого этапа «Мастеров артиллерийского огня»
Участники поражали цели из минометов, пулеметов, гранатометов и автоматов. Отработали и нормативы по обнаружению целей и корректировке огня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Казахстане определились победители первого этапа конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня».
Участники поражали цели из минометов, пулеметов, гранатометов и автоматов. Отработали и нормативы по обнаружению целей и корректировке огня.
Первые два места взяли расчеты из Казахстана, а третье - расчет из России. На трибунах же самыми активными были болельщики сборной Зимбабве.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме состоялся второй этап конкурса «Аварийный район».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов