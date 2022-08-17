В Казахстане определилась тройка лидеров первого этапа «Мастеров артиллерийского огня»

Участники поражали цели из минометов, пулеметов, гранатометов и автоматов. Отработали и нормативы по обнаружению целей и корректировке огня.

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В Казахстане определились победители первого этапа конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня».

Участники поражали цели из минометов, пулеметов, гранатометов и автоматов. Отработали и нормативы по обнаружению целей и корректировке огня.

Первые два места взяли расчеты из Казахстана, а третье - расчет из России. На трибунах же самыми активными были болельщики сборной Зимбабве.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме состоялся второй этап конкурса «Аварийный район».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов