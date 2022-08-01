ВСУ выпустили десять ракет из «Града» по Донецку

В результате обстрела было выпущено десять ракет и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

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Войска ВСУ обстреляли Донецк из БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:25 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Также был зафиксирован обстрел ровно в семь часов утра, было выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее стало известно о том, как в результате обстрела украинскими войсками в Донецке обесточило две шахты. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.