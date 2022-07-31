Десятки человек под землей: в Донецке обстрелом ВСУ обесточило две шахты

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В Донецке после обстрела со стороны украинских войск обесточило две шахты, под землей находятся почти 80 горняков. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетике Донецкой народной республики (ДНР).

По информации ведомства, шахты имени Скочинского и имени Абакумова обесточило в 15.27.

«По предварительной информации, под землей в шахте им. Скочинского находится 72 горняка... В горных выработках шахты им. Абакумова на момент отключения подачи электроэнергии работало пять человек», - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. На предприятия выехали специалисты горноспасательной службы. Находящихся шахтах людей будут выводить на поверхность.