В центре внимания - ИИ: какие технологии настоящего и будущего показали на МВТФ «Армия-2022»

Отмечено, что за прошлый год эффект для российской экономики от применения искусственного интеллекта составил более 300 миллиардов рублей.

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На МВТФ «Армия-2022» можно увидеть двух робособак. Одна из них - с гранатометом на спине. Это, пожалуй, самые колоритные экспонаты на форуме. Они кажутся даже сообразительными. Но по-настоящему умные технологии используются при создании вооружения .

Искусственный интеллект (ИИ), использующий нейросети, способен самостоятельно обучаться и даже принимать решения. Такие технологии используют в производстве российских беспилотников.

«Если связь не будет возвращаться, то есть будет полный отказ системы, он может полностью в автономном режиме осуществить посадку на запасной, заранее подготовленный для этого введенный ему аэродром», - рассказал директор центра разработки ПО для беспилотных летательных аппаратов Андрей Федулин.

Также ИИ может самостоятельно выбирать оптимальный маршрут, распознавать цели. И только команду на применение вооружения отдает человек. Другое дело, когда искусственный интеллект защищает жизнь. Как это делает российская умная система, стоящая на борту боевых самолетов.

«Летчик не успеет выбрать ни факт воздействия на противостоящую ракету, летчик не успеет определить, как на нее воздействуют. А система это может. Потому что в систему заложен интеллект, заложены знания многих ученых», - пояснил генеральный конструктор системы РЭБ (ГК «Ростех») Юрий Маевский.

Искусственный интеллект уже давно перестал быть чем-то из мира фантастики. Он прочно входит во все сферы нашей жизни. Результаты внедрения умных систем уже очевидны. Отмечено, что только за прошлый год эффект для российской экономики от применения ИИ составил более 300 миллиардов рублей - и это та точка роста, на которую фокусируется правительство России.

Подробнее о том, каким может быть прирост ВВП России благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, сколько российских компаний уже используют данные технологии, а также какое количество новых сотрудников потребуется различных отраслям экономики, использующим ИИ в ближайшие годы, - в материале Алексея Алексеева.