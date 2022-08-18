Армия Армия МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

В центре внимания - ИИ: какие технологии настоящего и будущего показали на МВТФ «Армия-2022»

Алексей Алексеев
Марина Крижановская
02:29 18.08.2022
Отмечено, что за прошлый год эффект для российской экономики от применения искусственного интеллекта составил более 300 миллиардов рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На МВТФ «Армия-2022» можно увидеть двух робособак. Одна из них - с гранатометом на спине. Это, пожалуй, самые колоритные экспонаты на форуме. Они кажутся даже сообразительными. Но по-настоящему умные технологии используются при создании вооружения .

Искусственный интеллект (ИИ), использующий нейросети, способен самостоятельно обучаться и даже принимать решения. Такие технологии используют в производстве российских беспилотников.

«Если связь не будет возвращаться, то есть будет полный отказ системы, он может полностью в автономном режиме осуществить посадку на запасной, заранее подготовленный для этого введенный ему аэродром», - рассказал директор центра разработки ПО для беспилотных летательных аппаратов Андрей Федулин.

Также ИИ может самостоятельно выбирать оптимальный маршрут, распознавать цели. И только команду на применение вооружения отдает человек. Другое дело, когда  искусственный интеллект защищает жизнь. Как это делает российская умная система, стоящая на борту боевых самолетов.

«Летчик не  успеет выбрать ни факт воздействия на противостоящую ракету, летчик не успеет определить, как на нее воздействуют. А система это может. Потому что в систему заложен интеллект, заложены знания многих ученых», - пояснил генеральный конструктор системы РЭБ (ГК «Ростех») Юрий Маевский.

Искусственный интеллект уже давно перестал быть чем-то из мира фантастики. Он прочно входит во все сферы нашей жизни. Результаты внедрения умных систем уже очевидны. Отмечено, что только за прошлый год эффект для российской экономики от применения ИИ составил более 300 миллиардов рублей - и это та точка роста, на которую фокусируется правительство России.

Подробнее о том, каким может быть прирост ВВП России благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, сколько российских компаний уже используют данные технологии, а также какое количество новых сотрудников потребуется различных отраслям экономики, использующим ИИ в ближайшие годы, - в материале Алексея Алексеева.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:26 Армия
Видео
«Пилили, резали, варили»: как водолазы спасали «тонущий» корабль на конкурсе АрМИ-2022 «Глубина»
23:39 В стране и мире
В Энергодаре сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
21:33 Армия
Минобороны РФ: ВСУ заминировали мост через реку Псел в Сумской области
19:09 В стране и мире
В Энергодаре задержали двух работавших на Запорожской АЭС наводчиков артиллерии ВСУ
17:42 Армия
Видео
«Синица» в руках: конструктор раскрыл, как управляется боевая машина-робот на базе БМП-3
Популярное
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.