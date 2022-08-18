В Минобороны объяснил, какую роль военная ориентация играет в воспитании молодежи

Замминистра обороны РФ Панков указал, что будущему офицеру должны быть присущи навыки воспитательной и организаторской работы.

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В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022» состоялась конференция «Актуальные проблемы и задачи государственной политики в сфере воспитания и образования детей и молодежи», в которой приняли участие советник министра обороны России Андрей Ильницкий и заместитель министра обороны РФ статс-секретарь Николай Панков.

«Военная ориентация формирует готовность к защите Родины, готовность к самопожертвованию, что и проявляют наши воины на полях сражений. Специфика военного образования заключается в том, что эта система подготовки обучения и воспитания будущих офицеров, способных эффективно работать в условиях непрерывных стрессов, неопределенностей, высокой опасности для жизни, личной ответственности за качество и последствия принимаемых решений», - указал Панков.

По словам замминистра оборона, будущему офицеру должны быть присущи навыки воспитательной и организаторской работы, причем они должны эффективно применяться в любых условиях, в том числе и боевых.

Напомним, Николай Панков открыл стенд «Военное образование: цифровая среда и интеллектуальные технологии» на форуме «Армия-2022», где представлена экспозиция Фонда поддержки военно-патриотического кино. В частности, замминистра обороны пожелал удачи Фонду поддержки военно-патриотического кино, отметив важность его деятельности.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.