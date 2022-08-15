Панков открыл стенд военного образования на форуме «Армия»

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Заместитель министра обороны РФ Николай Панков открыл стенд «Военное образование: цифровая среда и интеллектуальные технологии» на форуме «Армия-2022», где представлена экспозиция Фонда поддержки военно-патриотического кино.

Генеральный директор Военкино Максим Ксензов рассказал заместителю главы военного ведомства, что в ходе научно-деловой программы форума «Армия-2022» специалисты киноиндустрии обсудят актуальные вопросы производства и поддержки военно-патриотических фильмов, в качестве слушателей приглашены в том числе курсанты военных вузов. Более юные участники форума - кадеты и юнармейцы – смогут принять участие в интерактивной сессии «Настоящий защитник».

Глава Военкино также сообщил, что Военкино уже открыло отбор проектов в трех категориях: художественные полнометражные фильмы, анимационные фильмы, художественные сериалы и анимационные сериалы.

«Это очень важное и нужное дело, желаю вам удачи», - сказал замминистра.

В ходе форума «Армия-2022» признанные мастера кино, телевидения и медиасферы, а также ведущие эксперты в области культуры, искусства и образования обсудят вопросы производства, поддержки военно-патриотического кино и формирования среды для продвижения проектов в ходе работы Дискуссионного клуба Военкино. Три сессии Дискуссионного клуба - «Производство», «Поддержка» и «Вовлечение», а также интерактивная панель «Настоящий защитник» пройдут в рамках научно-деловой программы.

Военкино создано в этом году по решению президента России Владимира Путина при содействии Минобороны РФ. Фонд поддерживает как традиционное кино, так и разнообразные форматы, отвечающие запросам современной аудитории. Работа Военкино сосредоточена на четырех направлениях, связанных между собой, - производство, поддержка, вовлечение и смыслы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов