«Такие машины должны быть»: начальник войск РХБЗ об особенностях машины РХМ-9

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал о разработке, представленной в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022». Это машина радиационной биохимической разведки РХМ-9, которая в настоящее время уже принята на вооружение.

«Мы про нее рассказывали в прошлом году, она была у нас проектом. Сейчас мы ее приняли на вооружение, у нас первые машины пошли в войска, они проходят войсковую эксплуатацию. С этой машиной должны работать подготовленные офицеры и подготовленные контрактники. Это уже давно не ВПХР (Войсковой прибор химической разведки. - Прим. ред.) и не элементарные тест-системы. Это специфические приборы для отбора проб. Такие машины должны быть», - описал Кириллов.

Полное интервью с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым в студии «Звезды» на полях форума «Армия-2022» смотрите в видеозаписи к этой новости.

Напомним, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представлен первый тренажер-катапульта, предназначенный для военных летчиков.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.