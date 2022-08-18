ПСБ запустил электронный сервис для совершения сделок по военной ипотеке

Для того, чтобы иметь возможность совершать ипотечные сделки в режиме онлайн, нужно лишь скачать специальное мобильное приложение от ПСБ.

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Военнослужащим в скором времени станет проще оформить ипотеку и купить жилье. Для этого понадобится только смартфон. Так, возможности нового цифрового сервиса представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«Военная ипотека - один из важнейших инструментов обеспечения жильем военнослужащих. Мы, как госбанк, выполняем функцию универсального финансового института. Очень много инвестировали не только в сами параметры продуктов, но и в технологическую составляющую. Вместе с нашими коллегами из Росвоенипотеки и Минобороны мы сформировали продукт, который на сегодняшний день позволил нам занять лидирующую позицию на рынке, и мы первые, как по портфелю военной ипотеки, так и по объемам выдачи новых кредитов» - сказал старший вице-президент - руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Для того, чтобы иметь возможность совершать ипотечные сделки в режиме онлайн, нужно лишь скачать специальное мобильное приложение от ПСБ. Вся процедура от получения кредита до регистрации договора долевого участия на ипотечную квартиру в новостройке занимает несколько дней, при этом банк рассматривает поданную заявку в течение пяти минут. Все документы заверяются электронной подписью прямо в смартфоне через защищенные каналы связи.

«Основное преимущество в том, что время сделки сократилось больше чем в семь раз. Если ранее приходилось ждать до трех месяцев, то сейчас благодаря тому, что мы сделали, сервис цифрового подписания, который сам по времени занимает десять минут, весь цикл сделки укладывается в десять дней. И наши клиенты этим очень довольны», - добавил Маркарянц.

Ранее в рамках форума «Армия-2022» состоялись подписания соглашений ПСБ с Объединенной двигателестроительной (ОДК) и Объединенной судостроительной корпорациями (ОСК). В числе мер поддержки перехода предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции - целевое планирование объема производства и рынков сбыта, финансовые и административные механизмы, государственная поддержка и экономические меры стимулирования.