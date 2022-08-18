Воздушная мишень: в Азербайджане состоялся третий этап конкурса «Кубок моря» АрМИ-2022

Всем конкурсантам было необходимо поразить имитатор воздушной цели из орудия с калибром от 12 до 37 миллиметров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Азербайджане на морском полигоне в районе военно-морской базы Пута прошел третий этап конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр - 2022. Так, команды из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушной цели.

Стрельба по воздушной цели ведется на скорости от 10 до 15 узлов. Командир корабля собственным решением определяет скорость на выполнение упражнения. Больше баллов получает участник, успешно поразивший мишень с максимально высокой скоростью. За несоблюдение заявленной скорости начисляются штрафные баллы.

Всем конкурсантам было необходимо поразить имитатор воздушной цели из орудия с калибром от 12 до 37 миллиметров. На выполнение упражнения определяется 50 выстрелов. Российские моряки для поражения воздушной цели использовали шестиствольную 30-мм автоматическую артиллерийскую установку АК-306.

По итогам 3-го упражнения конкурса всем экипажам вновь удалось успешно поразить мишень на максимальной скорости в 15 узлов. По результатам трех упражнений удерживают лидерство команды из России и Азербайджана с результатами в 135 баллов, за ними с небольшим отставанием идет экипаж ВМС Казахстана с 132 баллами. Замыкает список команда из Ирана с результатом в 90 баллов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.