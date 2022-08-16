С ходу в лидеры: военнослужащие РФ выполнили стрельбу по плавающей мине на «Кубке моря» АрМИ-2022

В Азербайджане на конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2022 экипажи боевых кораблей выполнили стрельбу по плавающей мине.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На морском полигоне в районе военно-морской базы Пута состоялся первый этап конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2022 года. Команды из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России выполнили стрельбу по плавающей мине.

Стрельба по мине ведется на скорости от 10 до 15 узлов. Скорость корабля на выполнение упражнения своим решением определяет командир экипажа. Чем выше скорость, тем больше баллов начисляется при успешном поражении мины. За несоблюдение заявленной скорости и отклонение от курса начисляются штрафные очки.