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С ходу в лидеры: военнослужащие РФ выполнили стрельбу по плавающей мине на «Кубке моря» АрМИ-2022

Алиса Краузе
23:22 16.08.2022
В Азербайджане на конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2022 экипажи боевых кораблей выполнили стрельбу по плавающей мине.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На морском полигоне в районе военно-морской базы Пута состоялся первый этап конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2022 года. Команды из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России выполнили стрельбу по плавающей мине.

Стрельба по мине ведется на скорости от 10 до 15 узлов. Скорость корабля на выполнение упражнения своим решением определяет командир экипажа.  Чем выше скорость, тем больше баллов начисляется при успешном поражении мины. За несоблюдение заявленной скорости и отклонение от курса начисляются штрафные очки.

© Минобороны России

Всем участникам нужно было поразить мину-мишень по левому борту из крупнокалиберного пулемета. На каждую мишень дается по 16 патронов.

По итогам первого упражнения конкурса лидерскую позицию разделяют команды России и Азербайджана, поразившие макет плавающей мины на скорости 15 узлов. На втором месте идет экипаж ВМС Казахстана, уничтоживший цель на скорости в 12 узлов. На последнем месте находится команда Ирана, не сумевшая успешно поразить плавающую мину.

© Минобороны России

Международный конкурс по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2022» проходит в Азербайджане с 15 по 27 августа. В конкурсе задействованы морские и наземные области военно-морской базы Пута. В нем участвуют команды Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран и Российской Федерации.

Моряки соревнуются в следующих упражнениях конкурса: артиллерийские стрельбы по морской цели, артиллерийские стрельбы по воздушной цели, артиллерийские стрельбы по плавающей мине, борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе, использование спасательных средств, морская выучка.

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