В госпитале Вишневского заявили, что ожидали большего от ранений в СВО в сравнении с другими конфликтами

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Начальник Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - ЦКВГ им. А.А Вишневского Минобороны России Александр Есипов заявил, что в сравнении с предыдущими военными конфликтами в спецоперации по защите Донбасса от ранений ожидалось большего. Однако благодаря бережному отношению командования к жизни и здоровью военнослужащих число ранений сведено к минимальному.

«В настоящее время мы ожидали большего от ранений в сравнении, допустим, с предыдущими военными конфликтами, афганской кампанией, но, видимо, благодаря тому, что командование нашей группировки бережно относится к жизни и здоровью наших пациентов, а сами наши военнослужащие сейчас воюют очень профессионально, количество таких ранений незначительно», - сказал Есипов в студии «Звезды» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Полное интервью с начальником Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - ЦКВГ им. А.А Вишневского Минобороны России Александром Есиповым смотрите в видеозаписи к этой новости.

Ранее заместитель начальника ГВМУ МО РФ генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев рассказал, как быстрее доставить раненого в госпиталь с передовой. По его словам, впервые после Великой Отечественной войны стали использоваться военные поезда для эвакуации легкораненых и больных.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.