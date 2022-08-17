Замначальника ГВМУ МО РФ рассказал, как быстрее доставить раненого в госпиталь с передовой

По словам Александра Серговенцева, впервые после Великой Отечественной войны стали использоваться военные поезда для эвакуации легкораненых и больных.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Заместитель начальника ГВМУ МО РФ генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев рассказал, что для более быстрой доставки раненого в госпиталь активную поддержку осуществляет военно-транспортная авиация, тыл, а также применяется санитарно-авиационный транспорт. Более того, он отметил, что впервые после Великой Отечественной войны стали использоваться военные поезда для эвакуации легкораненых и больных.

«Все наши офицеры, рядовые, сержанты, нянечки, медсестры на всех этапах медицинской эвакуации, на всех госпиталях, в поликлиниках, все работают хорошо и с честью выполняют свой служебный и профессиональный долг», - рассказал Серговенцев в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

Полное интервью с заместителем начальника ГВМУ МО РФ генерал-майором медицинской службы Александром Серговенцевым смотрите в видеозаписи к этой новости.

Ранее в РУС рассказали, как вытащить раненого эвакуационной стропой, не подставившись под огонь.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов