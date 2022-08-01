Горняков с обесточенной шахты в ДНР вывели на поверхность

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Все горняки шахты имени Абакумова, которая была обесточена в результате обстрелов украинской армии, выведены на поверхность. Об этом сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

«В 1.15 все горняки шахты имени Абакумова подняты на поверхность. Пострадавших нет», - говорится в Telegram-канале министерства.

Ранее в министерстве угля и энергетики ДНР заявили, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины в Донецке оказались обесточены две шахты. Как сообщило ведомство, под землей находилось почти 80 горняков.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.