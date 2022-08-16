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Компания «Ремдизель» представила бронеавтомобиль 3-СТС на форуме «Армия-2022»

Алексей Алексеев
09:05 16.08.2022
Автомобилем легко управлять, а одно из главных его преимуществ - серийное шасси.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Компания «Ремдизель» из Набережных Челнов разработала бронеавтомобиль 3-СТС и представила его на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Отмечается, что автомобилем легко управлять, а одно из главных его преимуществ - серийное шасси.

Как сообщил главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович, все комплектующие бронеавтомобиля российского производства. Бронеавтомобиль 3-СТС был поставлен в войска в мае этого года, и за несколько месяцев уже стал бестселлером военного рынка.

«Автомобиль был полностью вновь разработан. И разработан на серийном шасси, которые не применяют импортных комплектующих. Корпус разработан из бронестали российского производства, то есть все комплектующие в этом автомобиле российского производства. Как раз это было сделано для того, чтобы минимизировать сроки производства этих автомобилей и максимально увеличить темп производства», - объяснил Зарахович.

Напомним, в этом году уличная экспозиция форума «Армия» стала чуть ли не самой большой за все годы проведения. Новейшие танки, вездеходы и модернизированные ЗРК. Присутствуют и штучные экземпляры, но вызывает интерес у военных специалистов, в том числе, разработки конструкторов, которые можно делать быстро и много без потери качества.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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