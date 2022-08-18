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Под Тверью вручили медаль «Золотая Звезда» семье погибшего в ходе СВО полковника Клещенко

18:36 18.08.2022
Высшую государственную награду супруге героя вручил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Максимцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Тверской области вручили медаль «Золотая звезда» семье полковника Василия Клещенко, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Церемонию открывала рота почетного караула. На плацу собрались сослуживцы полковника и его родные.

Высшую государственную награду супруге героя вручил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Максимцев.

Василий Клещенко был командиром специальной боевой вертолетной группы. Во время очередного ночного вылета полковник уничтожил несколько единиц бронетехники ВСУ. Однако его вертолет был сбит.

Ранее Минобороны России опубликовало новые истории мужества участников специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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