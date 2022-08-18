Под Тверью вручили медаль «Золотая Звезда» семье погибшего в ходе СВО полковника Клещенко
Высшую государственную награду супруге героя вручил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Максимцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Тверской области вручили медаль «Золотая звезда» семье полковника Василия Клещенко, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Церемонию открывала рота почетного караула. На плацу собрались сослуживцы полковника и его родные.
Высшую государственную награду супруге героя вручил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Максимцев.
Василий Клещенко был командиром специальной боевой вертолетной группы. Во время очередного ночного вылета полковник уничтожил несколько единиц бронетехники ВСУ. Однако его вертолет был сбит.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов