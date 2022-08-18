«Шахматная партия»: в МО РФ рассказали, как цифровые полигоны позволяют просчитать исход боевых действий

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Цифровые полигоны позволяют создать модель поля боя для отображения текущей обстановки и прогнозирования решений в ходе боевых действий, а также их исход. О применении модели цифровых двойников в студии «Звезды» в рамках форума «Армия-2022» рассказал начальник управления развития технологий искусственного интеллекта МО РФ Василий Елистратов.

«Построение цифровых двойников идет модульно. Каждая модель самодостаточна, и она полностью в совокупности описывает весь объект. Этот сегмент развивается в цифровые полигоны, где можно моделировать различные ситуации с учетом тех боевых потенциалов, которые есть. И фактически проиграть вперед с опережением и просчитать исход шахматной партии», - сказал он.

Ранее гендиректор концерна «Гранит-Электрон» Игорь Пономарев рассказал о способах обнаружения кораблей противника, изготовленных по стелс-технологии.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов