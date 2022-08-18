В Сергиевом Посаде стартовал первый этап международного конкурса «Специальный рывок» АрМИ-2022

По итогам первого соревновательного дня команда Республики Армения финишировала с наилучшим результатом.

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На полигоне Шарапово в городе Сергиев Посад стартовал «Транспортный маневр» - первый этап конкурса подразделений транспортирования боеприпасов Армейских международных игр 2022 года. Открыли соревнования команды республик Армении, Зимбабве и Таджикистана.

В ходе первого этапа команды на время загружали груз в автомобиль, совершали марш по пересеченной местности, крепили автомобиль на железнодорожной платформе и перемещали груз из автомобиля в вертолет. Несмотря на сжатые сроки подготовки, конкурсанты показали высокие результаты, непреклонную волю к победе и составляют уверенную конкуренцию друг другу. Руководство конкурса отметило высокую компетентность международного судейства, непредвзятость и внимательность при изучении спорных вопросов.

По итогам первого соревновательного дня команда Республики Армения финишировала с результатом 33 минуты 16 секунд, команда Республики Зимбабве - 58 минут 27 секунд, военнослужащие из Республики Таджикистан - 49 минут 54 секунды.

Семнадцатого августа в Сергиевом Посаде на полигоне Шарапово состоялась торжественная церемония открытия конкурса на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов «Специальный рывок» Армейских международных игр 2022 года. На международном уровне это соревнование проводится впервые.

Участников и гостей соревнований поприветствовал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации контр-адмирал Владимир Воробьев и пожелал высоких результатов в честной борьбе.

«Уверен, что каждый участник конкурса проявит максимум мастерства, покажет свою выносливость, психологическую и физическую готовность, а главное - желание победить. Желаю всем участникам удачи, честной борьбы, объективного судейства, а зрителям - самых горячих эмоций, ярких и зрелищных моментов соревнований!» - заявил Воробьев.

На торжественном мероприятии перед командами выступили творческие коллективы, которые исполнили песни и танцы в честь открытия конкурса.

Международный этап конкурса посетили иностранные наблюдатели из Венесуэлы, Индии, Зимбабве, Таджикистана и Узбекистана. Эти страны планируют принять участие в конкурсе в следующем году.

Конкурс на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов проводится в три этапа: «Транспортный маневр», «Надежный защитник» и «Безопасный рубеж». В соревновании будут участвовать национальные команды Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Зимбабве, Камбоджи, Конго, Мали и Таджикистана.

Прохождение этапов конкурса «Специальный рывок» будет продолжаться до 26 августа в Сергиевом Посаде, а торжественная церемония награждения состоится в парке «Патриот» 27-го числа.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов