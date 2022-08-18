Глава МЧС РФ Куренков прибыл во Владимирскую область для оценки ситуации с природными пожарами

Руководитель ведомства призвал планировать дальнейшую работу так, чтобы не допустить увеличения площади пожара.

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Глава Министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков прибыл в Гусь-Хрустальный район Владимирской области, чтобы оценить ситуацию с природными пожарами в регионе. На данный момент проводится координационное совещание, на котором обсуждается эффективность мер, принимаемых группировкой сил и средств РСЧС.

«Необходимо планировать дальнейшую работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, не допустить увеличения площади пожара», - цитирует главу МЧС пресс-служба ведомства.

Ранее Куренков предложил изменить оценку эффективности тушения лесных пожаров в России. По мнению министра, необходимо учитывать эффективность решений руководителей в части предотвращения и тушения возгораний, которые лежат в их зоне ответственности.