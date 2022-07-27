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Глава МЧС предложил изменить систему оценки работы руководителей в сезон лесных пожаров

Вадим Синицын
04:00 27.07.2022
Как отметил Куренков, стоит внимательнее отнестись к вопросу профилактики лесных пожаров – руководители многих заповедников и лесных угодий относятся к профилактике не самым подобающим образом.
Глава МЧС предложил изменить систему оценки работы руководителей в сезон лесных пожаров
© Фото: EMERCOM of Russia, Global Look Press
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Глава МЧС РФ Александр Куренков предложил изменить оценку эффективности тушения лесных пожаров в России. По мнению министра, необходимо учитывать эффективность решений руководителей в части предотвращения и тушения возгораний, которые лежат в их зоне ответственности.

Как отметил Куренков, стоит внимательнее отнестись к вопросу профилактики лесных пожаров – руководители многих заповедников и лесных угодий относятся к профилактике не самым подобающим образом.

«Назрела необходимость серьезнее подходить к вопросу профилактики, предотвращения и борьбы с пожарами на территории заповедников, лесных угодий, где руководители не следят надлежащим образом за требованиями пожарной безопасности или не принимают должные меры к тушению возникающих пожаров, надеясь на авось», - цитирует Куренкова ТАСС.

В качестве примера министра привел ситуацию с Джугджурским заповедником, который загорелся 30 июня. Тогда ведомство ввели в заблуждение, сообщив об отсутствии вертолетной площадки, хотя она имелась.

Министерство планирует обсудить этот вопрос с Минприроды РФ – этому ведомству подконтролен Рослесхоз, который занимается тушением лесных пожаров. Силы МЧС к тушению таких возгораний привлекаются, только если в пятикилометровой зоне от пожара есть населенные пункты.

Ранее стало известно, что в Якутии и Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения по упрощенному порядку в связи в угрозой лесных пожаров. Он позволит нарастить силы для борьбы с бедствием. 

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