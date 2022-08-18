На форуме «Армия-2022» рассказали о разработке перспективных мобильных храмов для ВС РФ

В рамках круглого стола по духовным основам служения Отечеству было отмечено, что военные священники всегда находятся вместе с войсками. Даже на подлодках и надводных кораблях оборудуются типовые каюты для религиозных целей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Автомобили УАЗ «Патриот» станут шасси для экспериментальных мобильных полевых храмов. Об этом сообщил начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков.

«С учетом имеющейся потребности среди военнослужащих для совершения богослужений и религиозных обрядов разработано и подготовлено техническое задание для конструкторского бюро "Мобильные комплексы и системы" по созданию перспективных образцов мобильного, на базе автомобиля УАЗ "Патриот", и полевого, на базе доработанного образца армейской палатки, пунктов работы с верующими военнослужащими», - сказал Веселков в ходе круглого стола «Духовные основы российской государственности и воинского служения Отечеству: исторический путь развития и опыт взаимодействия армии и церкви».

Этот круглый стол прошел в рамках форума «Армия-2022» в Военно-духовном просветительском центре при Главном храме Вооруженных сил России.

«Земная победа всегда начинается с победы духовной. Единство веры, сплоченность и единомыслие воинов - залог успеха в бою», - заявил открывавший заседание заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.

В рамках круглого стола было отмечено, что военные священники всегда находятся вместе с войсками. Даже на подлодках и надводных кораблях оборудуются типовые каюты для религиозных целей.

Всего в ВС РФ имеется более 300 объектов религиозного назначения. При этом военным духовенством занимается специально созданное управление в Главном военно-политическом управлении Вооруженных сил России.

Ранее замминистра обороны Иванов рассказал, что никто из военных строителей не отказался ехать на освобожденные земли.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов