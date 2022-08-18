Руководство Минобороны России ознакомилось с экспозицией форума «Армия-2022»
Высшее руководство российского оборонного ведомства обошло стенды не из праздного интереса. Продемонстрированные на экспозиции достижения отечественной промышленности придирчиво осматривались на возможность применения в интересах МО РФ.
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Заместители министра обороны России ознакомились с экспозицией на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Высшее руководство российского оборонного ведомства обошло стенды не из праздного интереса. Продемонстрированные на экспозиции достижения отечественной промышленности придирчиво осматривались на возможность применения в интересах МО РФ.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов