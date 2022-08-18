Армия МВТФ Армия-2022 Руководство Минобороны России ознакомилось с экспозицией форума «Армия-2022» Высшее руководство российского оборонного ведомства обошло стенды не из праздного интереса. Продемонстрированные на экспозиции достижения отечественной промышленности придирчиво осматривались на возможность применения в интересах МО РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заместители министра обороны России ознакомились с экспозицией на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Высшее руководство российского оборонного ведомства обошло стенды не из праздного интереса. Продемонстрированные на экспозиции достижения отечественной промышленности придирчиво осматривались на возможность применения в интересах МО РФ. Для контракта с Минобороны России недостаточно просто предложить лучший продукт - нужно еще, чтобы он подходил для сложных логистических условий удаленных территорий страны. Военным надо обеспечивать безопасность России в самых разных условиях и регионах. Ранее замминистра обороны Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика